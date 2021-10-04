«Известия»: российским банкам предложили запретить страховки при кредитах

В России предложили запретить навязывание страховки при оформлении кредитов, за исключением ипотеки. Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) провела исследование и выяснила, что этим грешат многие банки, написала газета «Известия».

Правозащитники проверили ряд кредитных организаций. Методом тайного покупателя они обзванивали банки с легендой, что им необходимо оформить кредит на 400 тысяч рублей на двухлетний срок при зарплате 70 тысяч рублей.

Во всех организациях у потенциальных заемщиков потребовали купить страховку. И в 400 тысяч рублей кредита была включена страховка в размере от 22 тысяч до 56 тысяч рублей.

В КонфОП отметили, что стоимость страхования «зашивают» в кредит уже на стадии предварительного расчета. Однако клиенту сообщают об этом только после того, как он задает уточняющий вопрос. Впоследствии из-за страховки увеличивается сумма кредита либо заемщик получает на руки меньше денег за вычетом дополнительной услуги.

Банки, таким образом, выступают как агенты страховой компании и взимают за свои услуги высокие комиссии. В связи с этим правозащитники намерены обратиться в ЦБ, чтобы клиенты банков могли самостоятельно страховать свои риски.

В ФАС ранее начали готовить законопроект, запрещающий банкам навязывать страховку в определенных компаниях.