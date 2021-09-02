«Известия»: россияне просрочили 955 миллионов рублей долгов

Сумма просроченных долгов в России по состоянию на 1 сентября составила 955 миллионов рублей. В следующем году эта цифра может превысить отметку в триллион, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«Наибольший объем просроченной задолженности сформирован в сегменте потребительского кредитования, на его долю приходится более 60% от всей просрочки», — рассказал изданию президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Иванов рассказал, что большинство должников — это заемщики с высокой кредитной нагрузкой и клиенты микрофинансовых организаций. По ипотеке и кредитным картам люди выплачивают долги исправно.

По данным газеты, за ситуацией внимательно следит Центробанк, поэтому информация о сумме просроченных долгов — это профилактическое предупреждение. Собеседники издания допустили, что если банки откажутся от консервативной политики выдачи кредитов, а платежеспособность россиян резко снизится, то возможны массовые дефолты.

Сейчас в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) находятся 12,3 тысячи записей об обращениях за списанием долгов в упрощенном порядке.