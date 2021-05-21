«Известия»: Россия столкнулась с бумом финансовых пирамид

В России резко выросло число финансовых пирамид — за год их стало почти вдвое больше. Многие мошенники предпочитают обманывать людей через интернет, а их жертвами становятся не только простые обыватели.

В первом квартале 2021 года Центробанк выявил 361 нелегальную финансовую компанию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные регулятора.

«Число выявленных компаний с признаками финансовых пирамид за этот период выросло почти вдвое — с 58 до 85 компаний», — подчеркнули в Банке России.

Больше стало и нелегальных форекс-дилеров — с 56 их число увеличилось до 124. При этом, по информации ЦБ РФ, количество нелегальных кредиторов сократилось с 254 до 144.

Эксперты заметили, что в Сети действуют более 45% всех нелегалов. В Центробанке работают над сокращением сроков выявления их деятельности и направления дел правоохранителям.

Закон о блокировке сайтов финансовых пирамид, фишинговых ресурсов и порталов нелегальных кредиторов, уточнил источник, уже давно находится в Госдуме. Документ приняли в первом чтении и сейчас «досогласовывают с точки зрения права. Не исключено, что его утвердят во втором и третьем чтении в весеннюю сессию, а летом внедрят в жизнь.

Специалисты полагают, что причиной удвоения финансовых махинаций стало снижение привлекательности банковских депозитов в прошлом году для физических лиц. Свою роль в этом сыграли низкие ставки — 3,25-5% годовых.

Интерес мелких инвесторов, у которых нет знаний и опыта вложения средств, к рынку ценных бумаг вырос. При этом россияне стали меньше интересоваться пассивными операциями банков. Вероятность убытков, наоборот, возросла — из-за некачественного или недобросовестного обслуживания.

Мошенники обманывают не только простых обывателей. К ним в сети попадают и высокообразованные люди. Им не хватает финансовой грамотности. Чтобы число пострадавших уменьшилось, в этом направлении необходима комплексная работа. Кроме того, нужно расширить возможности лицензированного рынка.

Защититься от пирамид и действий других нелегалов непросто еще и потому, что многие «черные» финансовые дилеры прикрываются легальным бизнесом. По оценке экспертов, на сегодняшний день объем рынка нелегального кредитования в России достигает почти 150 миллиардов рублей.