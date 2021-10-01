«Известия»: налог на прибыль с инвестиций для иностранцев предложили снизить вдвое

В России рассматривают возможность снизить для иностранцев налог на доходы от инвестиций в фондовый рынок. А упрощение доступа нерезидентов должно повысить привлекательность российских площадок.

Вопрос о снижении налога с действующих 30% до 13% пока обсуждается, рассказал газете «Известия» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Барьеров для привлечения иностранцев в плане инвестиций достаточно, среди них — идентификация доступа на российскую биржу для резидентов других стран.

«В России инфраструктура рынка одна из лучших как минимум в регионе, так и в мире с точки зрения внедрения технологий. Мы понимаем, что нужно в этом ключе двигаться и развиваться», — отметил Чебесков.

Глава департамента подчеркнул, что иностранцам, даже если речь идет о гражданах ЕАЭС, сложно выйти на рынок и открыть банковский счет или ИИС.

В Минфине уточнили, что рассматривают возможность упростить идентификацию иностранцев вместе с Центробанком и участниками рынка. Это позволит сделать российский фондовый рынок более открытым и доступным.

Крупные брокерские компании обе инициативы поддержали.