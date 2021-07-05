В ЦБ рассказали, как изменятся бумажные деньги

В ближайшие годы Центробанк изменит дизайн всех банкнот, выполнив их в стилистике 200 и 2000 рублей. Купюры низких номиналов будут покрывать специальным защитным составом, что увеличит срок их службы, рассказал «Известиям» зампред ЦБ Михаил Алексеев.

Помимо внешнего вида и обновления защитных признаков ЦБ изменит систему нумерации. Серийный номер будет уникальным для каждой купюры. Сейчас на банкнотах разных номиналов и модификаций можно встретить один и тот же номер.

Модернизированные бумажные деньги так же, как и те, которые уже находятся в обращении, будут печатать на бумаге с антимикробными свойствами.

Первой заменят купюру номиналом 100 рублей. На лицевой стороне появятся МГУ, московский парк «Зарядье», Останкинская и Шуховская телебашни, а также «один из объектов, который находится на Красной площади». То, что будет на оборотной стороне, покажут на презентации.

В марте Алексеев говорил, что перезапуск бумажных рублей завершится в 2025 году. В 2022 году в обращение поступят новые сторублевки, в 2023 году — купюры номиналом 1000 и 5000 рублей, затем придет очередь 500-рублевок и купюр достоинством 10 и 50 рублей.