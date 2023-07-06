Деньги 06 июля 2023, 13:56 Изменения курса доллара объяснили спекулятивными играми Песков заявил, что на курс доллара могла повлиять спекуляция на финансовом рынке РИА «Новости»

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Резкие колебания курсов валют иногда связаны со «спекулятивными играми» на финансовом рынке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Мы видим все колебания. Рубль падает, а валюта растет. Только давайте вспомним: ранее мы видели такое. Потом случались отскоки назад. Мы прекрасно знаем, что в таких ситуациях есть значительная доля спекулятивных игр, которые нельзя исключать и сейчас», — сказал он.

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В четверг, 6 июля, курс доллара на Московской бирже поднялся более 93 рублей впервые с марта 2022 года.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина объясняла колебание курса рубля динамикой внешней торговли. Она отметила, что регулятор оценит проинфляционные риски при обновлении ключевой ставки.

Ранее россиян предупредили, что из-за колебаний курс рубля начала дорожать импортная бытовая техника.