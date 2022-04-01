«Изящная комбинация». Эксперты оценили указ Путина о газе за рубли

Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о плате недружественных стран за газ в рублях определил новый порядок расчетов за поставки. Условия контрактов российская сторона не нарушила.

Эксперты Института энергетики и финансов (ИЭФ) отметили в Telegram, что изменения валюты платежа документ не предполагает.

«Данное решение не является грубым или существенным нарушением действующих контрактов (все, как платили в евро или долларах, так и будут платить)», — пояснили в ИЭФ.

В новых условиях зарубежным контрагентам «Газпрома» нужно будет рассчитываться за поставленный газ через уполномоченную кредитно-финансовую организацию — Газпромбанк. Он и раньше являлся одним из основных банков, через которые шла оплата за энергоносители.

Покупать рубли тоже необязательно: достаточно просто открыть специальный валютный и рублевый счета в Газпромбанке и перечислить на первый платеж в соответствии с условиями договора. Дальнейшие манипуляции банк совершит сам.

Никаких нарушений санкций зарубежными контрагентами при этом нет, как нет и выхода за условия действующих контрактов у «Газпрома». Решение президента тем не менее будет выполнено.

«Вот такая вот изящная комбинация», — заключили в ИЭФ.