Избежать «негативного портфеля». Брокер объяснил увеличение первоначального взноса для ипотечников «Сбера»

Сбербанк, увеличивая первоначальный взнос, определяет для себя наиболее платежеспособных клиентов, поскольку финансовой организации невыгодно сейчас набирать негативный портфель. Таким мнение в беседе с «360» поделился ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

«Я вчера точно также заводил заявку на ипотеку. По тем заявкам, где клиентов не устраивает первоначальный взнос, — действительно, 35%, — есть возможность пересмотра заявки. Если мы озвучиваем банку, что мы не потянем, у нас нет такого первоначального взноса нет, есть возможность пересмотреть. Буквально в течение пяти минут, как только мы отправляем заявку на пересмотр, приходит отказ. Отказывают всем категориям клиентов: платежеспособным, с хорошей кредитной историей. Это связано с тем, чтобы банки, в том числе Сбербанк, стали ужесточат свою кредитно-денежную политику», — рассказал он.

По его словам, увеличивая первоначальный взнос, банк для себя выделяет тех клиентов, у которых есть большая сумма для первоначального взноса — «здесь уже можно не так рисковать»

Ракута высказал мнение, что вслед за таким крупными банками как «Сбер» или ВТБ, остальные финансовые организации также будут ужесточать свою политику.

«Банки сейчас не хотят сейчас набирать негативный портфель», — заключил эксперт.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что Сбербанк стал повышать первый взнос по уже одобренным заявкам на ипотечные кредиты до 35%. При этом в самой организации «360» заявили, что не повышали размер первоначального взноса с 15 до 35% по одобренным заявкам на ипотеку. Банк потребовал увеличенную сумму только от тех, кому не смог дать ссуду на прежних условиях.