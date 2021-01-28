Из-за птичьего гриппа выросли оптовые цены на яйца

Из-за вспышки птичьего гриппа на юге страны и закрытия некоторых птицефабрик стоимость самой дешевой категории яиц выросла почти на 20%. Птицеводческие предприятия обратились к властям с просьбой не регулировать цены, так как подорожание носит объективный характер. В противном случае стоит ожидать дефицита яиц в центральной части России.

О резком росте закупочных цен на куриные яйца газете «Коммерсант» сообщил собственный источник. На 27 января самая дешевая категория С2 в центре России стоила от 59,9 рубля за десяток. Это на 19% выше обычного уровня цен.

Собеседник издания рассказал, что стоимость яйца начала расти после выявления вспышек гриппа в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области. Ситуацию усугубило дальнейшее распространение инфекции в Астраханской, Самарской, Саратовской областях и Татарстане.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что подорожание яиц вызвано активным экспортом пшеницы. В тех регионах зерно традиционно самое дорогое.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева сообщила, что цены на сырье для кормов в конце 2020 года выросли на 20-60%. Предприятия снизили объемы производства, рентабельность бизнеса до 5-7%.

Галина Бобылева сообщила, что в адрес правительства уже направлено обращение с просьбой не вводить ограничения на рост цен на яйца и мясо птицы.

Неделю назад на рост цен на яйца обратил внимание заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Он сообщил, что будет заключено соглашение с производителями и владельцами магазинов о фиксации их максимальной стоимости.