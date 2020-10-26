Эксперты прогнозируют отток денег из банков из-за низких ставок

Снижение ставок по вкладам и введение налога на проценты с крупных депозитов уже привело к оттоку вкладчиков. В январе–сентябре россияне сняли со счетов 1,7 триллиона рублей, подсчитало Национальное рейтинговое агентство (НРА).

По его прогнозам, в 2020–2025 годах клиенты могут забрать из банков 3,4 триллиона рублей, переведя их в альтернативные инструменты инвестирования. Около половины этой суммы, как сообщил «Известиям» старший директор НРА Юрий Ногин, граждане переложат в ценные бумаги, а оставшиеся средства вложат в недвижимость и покупку валюты.

Попытку заработать на фондовом рынке эксперт связал с достаточно низким порогом входа, агрессивной рекламой и потенциально большой доходностью.

При вложении в недвижимость порог входа достаточно высок, однако многие готовы брать ипотеку — тем более, что сейчас действует льготная программа для пар с детьми.

Вложение в валюту Ногин назвал «исторически апробированным» способом сохранения инвестиций. Среди его минусов — сложность определения идеальной «точки входа» (часто доллары или евро покупаются на пике их стоимости) и необходимость хранения больших сумм наличности.