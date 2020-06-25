Из-за «налогового маневра» софт может подорожать

В России нашли способ компенсировать упущенные доходы бюджета от объявленного президентом «налогового маневра» в IT-отрасли.

За счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на его пользование по лицензионным договорам предлагается компенсировать расходы федерального бюджета на поддержку IT-отрасли, пишет газета «Коммерсант». Это следует из предложений Минкомсвязи.

Это должно принести в бюджет уже в следующем году 42,5 миллиарда рублей. Отечественным компаниям из специального реестра предлагают компенсировать субсидиями введение НДС. При этом остальной софт вырастет в цене более чем на 16%. Как опасаются участники рынка, это нивелирует эффект обещанных мер поддержки.

Президент России Владимир Путин 23 июня в обращении к россиянам предложил провести в IT-отрасли так называемый «налоговый маневр» и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. После слов главы государства акции «Яндекса» выросли на 6,22%, правда чуть позже рост замедлился.