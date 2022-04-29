Минтранс получит 16,7 миллиарда рублей из резервного фонда

Минтрансу выделят 16,7 миллиарда рублей для предоставления субсидий российским кредитным организациям и других целей. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Выделить в 2022 году Минтрансу России для предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям <…> бюджетные ассигнования в размере 16 700 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации», — привел ТАСС фрагмент текста распоряжения.

Правительство выделит миллиард рублей по программе «ФОТ 3.0» на поддержку пострадавших отраслей экономики. Деньги направят в банки в виде субсидий на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам, выданным в 2021 году. Это поможет предпринимателям получить полугодовую отсрочку выплат, причем как по основному долгу, так и по процентам.

В сообщении на сайте правительства РФ сказано, что такая мера поддержки должна помочь предприятиям продолжать работу и выплачивать зарплату сотрудникам.