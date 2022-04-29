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    29 апреля 2022, 22:20

    Минтранс получит 16,7 миллиарда рублей из резервного фонда

    Правительство РФ предоставит Минтрансу 16,7 миллиарда рублей из резервного фонда

    Валерия Шафирко

    Минтрансу выделят 16,7 миллиарда рублей для предоставления субсидий российским кредитным организациям и других целей. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

    «Выделить в 2022 году Минтрансу России для предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям <…> бюджетные ассигнования в размере 16 700 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации», — привел ТАСС фрагмент текста распоряжения.

    Правительство выделит миллиард рублей по программе «ФОТ 3.0» на поддержку пострадавших отраслей экономики. Деньги направят в банки в виде субсидий на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам, выданным в 2021 году. Это поможет предпринимателям получить полугодовую отсрочку выплат, причем как по основному долгу, так и по процентам.

    В сообщении на сайте правительства РФ сказано, что такая мера поддержки должна помочь предприятиям продолжать работу и выплачивать зарплату сотрудникам.