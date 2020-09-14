В России создадут спецсервис для помощи банкам из черного списка

Игроки рынка обсуждают возможность создания платформы, которая поможет клиентам, подозреваемым в нарушении «антиотмывочного» законодательства. Она будет действовать как бюро кредитных историй. Поможет проверить претензии к операциям и предоставить документы, подтверждающие легальность транзакций.

Как сообщила газета «Известия», идею уже поддержали в нескольких крупных банках и профильных ассоциациях. В Минэкономразвития России утверждают, что с блокировками столкнулись свыше 750 тысяч компаний.

В сервисе будет создан «личный кабинет», где будет указано, есть ли в отношении него официально зафиксированные сведения по «антиотмывочному» закону (115-ФЗ). Будет также назван банк, который стал их источником. Это позволит быстро обратиться за реабилитацией и получить ее.

В БКС Банке изданию сообщили, что сейчас этот механизм подразумевает множество шагов в ручном режиме и занимает время. Для юридических лиц это становится изрядной помехой, так как они в период блокировки теряют возможность работать в привычном режиме.

«Банки заинтересованы в сокращении пути реабилитации и упрощении коммуникации с кредитными организациями и регулятором для добросовестных клиентов. Вопрос не раз поднимался на обсуждениях в межбанковском сообществе», — отметил представитель БКС Банка.

О намерении сократить максимальные сроки реабилитации клиентов из черных списков и ускорить разблокировку их счетов в конце августе сообщал Центробанк России.