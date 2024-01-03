Деньги 03 января 2024, 17:56 Италия увеличила экспорт в Россию товаров моды Торговая палата: Италия увеличила экспорт товаров моды в Россию Unsplash

Читать 360tv в

На фоне общего спада экспорта в Россию Италия стала поставлять больше товаров моды. Об этом заявил глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо. Его слова привело РИА «Новости».

«Легальный экспорт из Италии продолжает падать. Но все, что связано с модой, начало расти», — пояснил Пелаццо.

Реклама

Он назвал рост экспорта хорошим сигналом. Единственное, что следует соблюдать итальянским производителям при поставках своих товаров в Россию, — санкционное ограничение в 300 евро за единицу, напомнил глава торговой палаты.

Итальянский бизнес, несмотря на рестрикции, не собирается уходить с российского рынка. По данным Ассоциации итальянских предпринимателей в России, в стране продолжают работать более 150 компаний. В основном, они заняты в пищевой отрасли, фармацевтике и химии, производстве строительных материалов.