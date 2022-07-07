IT-специалист Муртазин рассказал, с чем связан рост импорта ноутбуков без ОС в Россию

В Россию начали все чаще импортировать ноутбуки без установленной операционной системы. Аналитик Mobile-review.com Эльдар Муртазин рассказал, с чем связано подобное явление. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Муртазин подчеркнул, что компьютеры без ОС не попадают под санкции, из-за чего производителям проще поставлять «пустую» технику. По его словам, пользователи стали либо вовсе отказываться от лицензионной операционной системы Windows, либо переходить на Linux.

«Это способ сэкономить, если вы покупаете ноутбук без операционной системы, то он не подпадает под какие-либо санкции, и его проще ввезти через территорию третьих стран, а самое главное, что вы можете установить Windows какой угодно или что-то другое. Это выгодная схема сейчас, думаю, что в будущем она будет основной», — пояснил специалист.