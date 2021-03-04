В России могут ввести новый налог на деятельность глобальных IT-компаний. Решение об этом может быть принято до середины 2021 года.

Возможность появления нового налога обсуждалась на совещании представителей IT-отрасли с российским вице-премьером Дмитрием Чернышенко на прошлой неделе, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на его участников.

Встреча состоялась в рамках обсуждения новых мер поддержки и развития отечественной IT-отрасли. Ее участниками стали представители Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, Альфа-банка, «1С», РЖД, венчурного фонда Almaz Capital Partners, «Яндекса», Mail.ru Group, а также отраслевых ассоциаций.

Новая мера под кодовым названием «Цифровой налог» подразумевает взимание дополнительной платы с глобальных компаний, пользующихся данными россиян и формирующих рекламную политику в стране. Новая мера входит во второй пакет мер поддержки российской IT-индустрии.

Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли.

В России необходимо разработать комплекс мер, которые заставят зарубежных IT-гигантов соблюдать наши законы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что речь идет не об ужесточении, а об урегулировании. Нужно разработать такие меры, которые заставят иностранные компании, «зарабатывающие на России огромные деньги и не платящие у нас налоги», выполнять требования Роскомнадзора, считает Матвиенко.