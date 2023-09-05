Деньги 05 сентября 2023, 13:55 IT-эксперт Клименко заявил, что данные помогают развиваться бизнесу

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Утверждение нацпроекта по формированию экономики данных крайне важно, потому что поможет стимулировать новый бизнес. Об этом радиостанции Sputnik рассказал председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, чем больше данных будет, тем шире возможности, которые они дают. В частности, анализ информации о посещении людьми врачей поможет правильнее сформировать бюджет в области здравоохранения и выделить болевые точки. А данные о транспорте позволят правильнее выстраивать маршруты.

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«Большие данные порождают новые данные. Условно, данные порождают бизнес», — отметил эксперт.

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