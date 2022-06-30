Историк Макушин рассказал, что можно было купить на 100 рублей в разные периоды времени

Историк Александр Макушин рассказал о ценности 100 рублей в разные исторические периоды. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Он уточнил, что в царской России это считалось крупной суммой, так как составляло две или три заплаты. В советский период, сторублевка также была значимой купюрой. А вот после развала СССР на 100 рублей уже нельзя было ничего купить из-за высоких темпов инфляции.

«Мы сейчас переходим в эпоху цифровых расчетов, купюры рано или поздно перейдут в образ электроники», — заключил Макушин.