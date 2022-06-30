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    30 июня 2022, 14:48

    Историк Макушин рассказал, что можно было купить на 100 рублей в разные периоды времени

    Дарья Морозова

    Историк Александр Макушин рассказал о ценности 100 рублей в разные исторические периоды. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

    Он уточнил, что в царской России это считалось крупной суммой, так как составляло две или три заплаты. В советский период, сторублевка также была значимой купюрой. А вот после развала СССР на 100 рублей уже нельзя было ничего купить из-за высоких темпов инфляции.

    «Мы сейчас переходим в эпоху цифровых расчетов, купюры рано или поздно перейдут в образ электроники», — заключил Макушин.