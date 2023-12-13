Деньги 13 декабря 2023, 17:19 Историк Баранов: проверить подлинность новой пятитысячной купюры можно на официальном сайте Центробанка

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Кандидат исторических наук, председатель Союза бонистов Александр Баранов в беседе с Пятым каналом рассказал, что проверить подлинность новой пятитысячной купюры можно, зайдя на сайт Центробанка или же приложив к ней ультрафиолет.

Как написал сайт «Аргументы и факты», Центробанк выпускает различные буклеты с подробным описанием банкнот. Что касается ультрафиолета, то есть специальный элементы, где на купюре нанесена цветопеременная краска.

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«Значок Банка России, вы смотрите на него, а нем искорка как бы бегает, когда вы купюру влево-вправо двигаете. Или, допустим, секретные буквы „рр“ — российский рубль — на определенных местах», — сказал Баранов.