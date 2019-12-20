«История не заканчивается». В России не верят в транзит газа на Украину

Договоренности на правительственном уровне между Россией и Украиной недостаточно для реального заключения контракта. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «360» выразил мнение, что «Нафтогаз» продолжит тормозить заключение контракта.

«Пока еще рано говорить об абсолютном успехе, что договор будет сейчас подписан, потому что договоренность, насколько мы понимаем, и определенное компромиссное решение, которое всех устраивает, достигнута на уровне переговоров правительства, то есть на политическом уровне. Осталось подписать коммерческие соглашения», — заметил Юшков.

По его словам, для подписания нового соглашения и «Газпром», и «Нафтогаз» должны отказаться от взаимных претензий, в том числе украинская компания — подтвердить отказ от компенсации в три миллиарда долларов, которую ей присудил Стокгольмский арбитраж.

«Нафтогаз» торпедирует любые попытки подписать договор, то есть достичь какого-то компромиссного соглашения, потому что когда завершилось разбирательство в Стокгольмском арбитраже, менеджеры выписали себе премии, выплатили их. И если сейчас подписывать мировое соглашение, отказываться от взаимных претензий, то надо будет, получается, либо деньги вернуть, либо их обвинят в коррупции Игорь Юшков.

Кроме того, Юшков заметил, что для «Нафтогаза» выгодно покупать более дорогой газ из Европы, поскольку так они могут завышать цены и на те энергоносители, которые добываются на Украине.

«Поэтому, я думаю, что история пока еще не заканчивается, но на политическом уровне я полагаю, что действительно соглашение определенное достигнуто», — добавил Юшков.

Подробности соглашения пока не раскрываются, но Юшков предположил, что правительства договорились о скидке, которую «Газпром» будет предоставлять при транзите газа. За пять лет скидка составит три миллиарда долларов, которые «Нафтогаз» пытается взыскать с российской компании.

«Получится, что Украина в итоге сэкономит эти три миллиарда, то есть их получит, но при этом „Газпром“ объявит, что он эти деньги не выплачивает. То есть мы будем трактовать эту сумму как скидку, а Украина — как некий объем бесплатного газа на три миллиарда долларов», — заключил Юшков.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак в ходе пресс-конференции объявил о подготовке проекта соглашения о транзите газа на Украину. Сейчас они должны уточнить параметры договора.