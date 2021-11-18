Международные резервы России достигли исторического максимума 12 ноября. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Уточняется, что в тот день они составили 626,2 миллиарда долларов. При этом 5 ноября они были 622,1 миллиарда долларов. За этот период они выросли на 4,1 миллиарда долларов, что составляет 0,7%.

До этого рекорд был установлен 1 ноября. Тогда они были равны 624,2 миллиарда долларов.