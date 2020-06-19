Если бы не была объявлена пандемия коронавируса, Центробанк не пошел бы на снижение, предположил эксперт.

«В первый день эпидемии председатель ЦБ заявил, что будут поднимать ключевую ставку. Для экономики России это яд. Я предполагаю, что на обратном настояли правительство, президент», — сказал Филиппов.

Снижение ставки поможет организациям и предприятиям, оно подтолкнет развитие промышленности, строительной отрасли и частного сектора.

Это событие также положительно скажется на жизни обычных граждан. Для них банки снизят ставки по кредитам, в частности ипотечным.

«Конечно, снизится и ипотека, правда, это достаточно медленный процесс, нужно подождать три–шесть месяцев. При этом не факт, что она снизится на один процентный пункт», — отметил Филиппов.

В то же время банки понизят проценты по депозитным вкладам, предупредил эксперт.

По его мнению, даже 4,5% — все равно приличная цифра, отметило ИА НСН. Россия по данному показателю находится на 93-м месте в мире, тогда как первые 40 стран имеют отрицательные или нулевые ставки.

Ранее Центробанк России понизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт. Таким образом, обновился исторический минимум.