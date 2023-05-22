Деньги 22 мая 2023, 17:27 Источником повышенного спроса на наличные рубли назвали новые регионы России Зампред ЦБ Заботкин связал отток наличных из банков со спросом на рубли в новых регионах РИА «Новости»

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Переход новых регионов России на рубли привел к повышению спроса на наличные и оттоку денег из банков. Но никаких проблем в рамках проведения денежно-кредитной политики эта ситуация не создает. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

Он напомнил, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области перешли на расчеты в рублях с 1 января 2023 года.

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«На наш взгляд, это связано с тем, что в новых регионах России, где заметно меньше по понятным причинам распространены безналичные расчеты, наличные используют активно», — заявил Заботкин.

Представитель ЦБ добавил, что повышенный спрос также связан с общей экономической ситуацией в новых регионах. Регулятор в своей работе учитывает все эти факторы при проведении своей денежно-кредитной политики.

В опубликованном в начале мая докладе Центробанк сообщил, что в апреле рост наличных денег в обращении составил 0,5 триллиона рублей, что стало самым высоким показателем в первом квартале.

Регулятор объяснил, что часть доходов клиенты российских банков предпочитают хранить дома вместо счетов или использовать для текущих расчетов.