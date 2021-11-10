Исследователи узнали, сколько денег тратят россияне на основные нужды

Около 40% россиян тратят на свои основные нужды больше 30 тысяч рублей в месяц. В список первой необходимости входят питание, коммунальные услуги и транспортные расходы. При этом бюджет каждого шестого опрошенного составляет 25 тысяч. Об этом сказали результаты исследования сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter, доставшиеся РИА Новости.

Согласно полученным ответам, большая часть респондентов (57%) предпочитает вести семейный бюджет. При этом желание разделить свои доходы увеличивается с возрастом.

Скромный бюджет до 25 тысяч рублей в месяц встречается у каждого шестого участника опроса, у каждого четвертого — от 25 до 50 тысяч, каждого пятого — от 50 до 75 тысяч. Интересно, что меньше всего себя балуют работники гуманитарной сферы — науки, образования, искусства. Но не слишком широко ожидаемо живут и рабочие, а также студенты и недавние выпускники ВУЗов.

Из своего бюджета на покрытие базовых расходов 30% желающих высказаться тратят 20 тысяч рублей, другие 30% — от 20 до 30 тысяч, а остальная часть — больше 30 тысяч.

Большую часть респондентов (73%) такое положение дел не устраивает — они хотели бы меньше тратиться на еду и коммунальные услуги. Всего в исследовании приняли участие 2073 пользователя сервиса.