  • Исследование выявило стоимость еды в разных регионах России

    16 декабря 2019, 03:33

    Александра Каширина

    Самая большая доля денег от общей суммы расходов, которую русские семьи тратят на продовольствие наблюдается в Ингушетии, а самая маленькая — в Татарстане. Об этом говорится в собственном исследовании написало РИА «Новости».

    Согласно рейтингу, составленному РИА «Рейтинг», по 40 европейским странам на основе данных национальных статистических служб, на продукты питания россияне тратят чуть менее трети своего бюджета (30%).

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    Однако данный показатель существенно различается от региона к региону. На конец 2018 года картина была следующая: от 57,9% в республике Ингушетия до 21,8% в республике Татарстан.

    Согласно данным исследования, помимо Ингушетии, более половины своих расходов на еду также направляют жители Дагестана (53,8%), а более 40% всего бюджета уходит на продукты у жителей еще десяти российских регионов.

    Низкие траты на еду, помимо Татарстана, зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и, что удивительно, в Москве (24,5%).

    Исследователи отмечают, что разница доли расходов на питание между регионами в большей степени зависит от благосостояния жителей. К тому же, значение имеет уровень цен на продовольствие, а также традиционные привычки быта и ведения хозяйства в том или ином субъекте России.