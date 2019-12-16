Исследование выявило стоимость еды в разных регионах России

Согласно рейтингу, составленному РИА «Рейтинг», по 40 европейским странам на основе данных национальных статистических служб, на продукты питания россияне тратят чуть менее трети своего бюджета (30%).

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Однако данный показатель существенно различается от региона к региону. На конец 2018 года картина была следующая: от 57,9% в республике Ингушетия до 21,8% в республике Татарстан.

Согласно данным исследования, помимо Ингушетии, более половины своих расходов на еду также направляют жители Дагестана (53,8%), а более 40% всего бюджета уходит на продукты у жителей еще десяти российских регионов.

Низкие траты на еду, помимо Татарстана, зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и, что удивительно, в Москве (24,5%).

Исследователи отмечают, что разница доли расходов на питание между регионами в большей степени зависит от благосостояния жителей. К тому же, значение имеет уровень цен на продовольствие, а также традиционные привычки быта и ведения хозяйства в том или ином субъекте России.