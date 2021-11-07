Исследование показало, какую пенсию хотели бы получать россияне

Более половины опрошенных россиян хотели бы получать пенсию в размере 45–60 тысяч рублей. Это выяснили специалисты СберНПФ и Rambler & Co, сообщил сайт Pensnews.ru.

Исследование показало, что 44% респондентов заявили, что их бы устроила пенсия в размере 45–60 тысяч рублей в месяц. Такие деньги помогли бы чувствовать себя комфортно. На несколько меньшую сумму согласны лишь 7% опрошенных.

Также специалисты выяснили, что около 49% опрошенных убеждены, что обеспечить такой доход пенсионеру должно государство.

Завкафедрой конкурентного права Института права и национальной безопасности имени М. М. Сперанского Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Андрей Тенишев ранее рассказал, что в этом году вырос размер материального обеспечения неработающих пенсионеров — он стал больше на 11%.

Речь идет о 10 тысячах рублей, которые по поручению президента были выплачены пенсионерам в сентябре. Они, по мнению эксперта, дают дополнительное увеличение пенсионного обеспечения.