Исследование «МегаФона» показало, что россияне уехали за город на период нерабочих дней

В период с 28 по 30 октября 2021 года из российских городов уехали в два раза больше жителей, чем в нерабочие дни в марте 2020 года. Это показало исследование компании «МегаФон». Специалисты проанализировали трафик абонентов с помощью инструментов Big Data.

В этот раз поездки за город оказались популярнее путешествий на дальние расстояния. Из тех, кто в октябре 2021 года покинул свои города, 87% отправились в ближайшие области и небольшие населенные пункты в пределах своего региона, и лишь 13% поехали в другие субъекты. При этом во время нерабочих дней 2020 года 20% от общего числа перемещавшихся людей выбирали дальние путешествия.

Самый большой отток городских жителей в конце октября 2021 года зафиксирован в Москве. К 30 октября столицу покинули 14% москвичей, это на 57% больше, чем в среднестатистическую субботу октября. Самыми популярными направлениями стали Люберецкий, Красногорский, Одинцовский, Подольский городские округа.

Источник фото: пресс-служба компании «МегаФон»

Кроме того, люди стали меньше передвигаться внутри города. Если в обычные дни октября один житель преодолевал около 11 километров ежедневно, то во второй половине прошлой недели этот показатель уменьшился на 22% — до 8,5 километра в день. Также москвичи уезжали и в другие города, самыми популярными оказались Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород.

Наибольшая миграция населения в регионах произошла в Калининграде, из города уехали 5,7% жителей. На втором месте Санкт-Петербург (5,5%), на третьем Саратов (3,8%), за ними следует Нижний Новгород (3,6%).

Источник фото: пресс-служба компании «МегаФон»

«МегаФон» отметил, что с 28 по 30 октября в России сильно выросло потребление мобильного интернет-трафика. Абоненты «МегаФона» потратили на 36% больше трафика в этот период, чем в весенние нерабочие дни 2020 года. Аналитики компании посчитали, что данный тренд связан с цифровизацией бизнес-процессов. Абоненты при необходимости могут работать, находясь на даче или в любой другой точке РФ.