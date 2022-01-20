Исследование банка показало, что только малая часть россиян никогда не брала кредит

Только 15% граждан никогда не брали кредит. Больше половины россиян же уже имеют активные займы в банках, о чем говорит исследование, проведенное банком «Открытие», доставшееся РИА «Новости».

«Никогда не брали кредитов и не имеют кредитной истории 15% опрошенных», — заявлено в итогах исследования.

При этом больше всего людей без кредитной истории проживает на Дальнем Востоке (24%), а меньше всего — в Приволжском федеральном округе (12%). Исследование провели в период с 13 по 18 января, в выборку попали 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, которые проживают в городах с количеством жителей больше 100 тысяч человек.

Кредитная история оказалась у 83% опрошенных. Примерно у половины из них (52%) кредиты еще не погашены, а 31% респондентов уже закрыли долги перед банками. Но есть и 2% тех, кто вообще не знал, что такое кредитная история.

Просрочки по кредитам не допускали 73% граждан, а каждый четвертый старался выплачивать должное вовремя, но это не всегда получалось. Малая часть участников исследования (2%) признались, что регулярно задерживают платежи. С отказами банков после ознакомления с кредитной историей столкнулись 30% россиян. Примерно 60% не сталкивались с такой проблемой.