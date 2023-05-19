Деньги 19 мая 2023, 10:48 Исследование «Авито»: наряд школьницы к последнему звонку обойдется в 6,5 тысячи рублей

Читать 360tv в

В конце мая большинство школьников празднуют свой последний звонок. Образ к важному событию готовят заранее, в 2023 году ученицам он обойдется в среднем в 6,5 тысячи рублей. Об этом сообщил Life со ссылкой на исследование «Авито».

Значительную часть этой суммы придется потратить на платье. Многие шьют классическую школьную форму с фартуком на заказ, другие покупают готовую. Также ученицы отдают предпочтение строгим платья с отложными воротничками. Наряд обойдется в среднем в 3,5 тысячи рублей.

Реклама

Еще около двух тысяч придется потратить на обувь. Дополнительная статья расходов — услуги бьюти-мастеров. Если школьница захочет, чтобы прическу и макияж делал профессионал, придется потратиться. В этом году стоимость прдобных услуг выросла на 90%.

Авторы: