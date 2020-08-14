Россияне отказываются от использования монет

Из-за инфляции россияне все реже используют мелочь при покупках, и даже самые ходовые монеты по 5 и 10 рублей не всегда возвращаются в оборот. Из-за этого ЦБ вынужден дополнительно чеканить металлические деньги, рассказали в пресс-службе регулятора.

За прошлый год в России было выпущено 900 миллионов монет различного номинала — в среднем по семь на каждого жителя. При этом еще в 2018 году ЦБ, по данным СМИ, отказался от чеканки металлических денег номиналом меньше рубля.

«Банк России вынужден каждый год выпускать в обращение монету, потому что часть ее оседает в копилках или теряется», — рассказали «Известиям» в Центробанке.

К 1 июля 2020 года в платежный оборот в России было выпущено 68,2 миллиарда монет, уточнили в ведомстве. Таким образом, на каждого россиянина сейчас в среднем приходится по 465 монет.

«В связи с низкой возвратностью монеты в кассы кредитных организаций возникает необходимость в ее дополнительном выпуске для обслуживания розничного оборота», — отметили в Центробанке.

Ранее в ЦБ раскрыли, когда российская экономика достигла дна и начала расти.