ЦБ определил угрозы безопасности при использовании биометрии

Банк России определил потенциальные угрозы безопасности, которые могут возникнуть при сборе и обработке биометрических данных россиян. По мнению регулятора, в частности, возможны различного рода подмены и компрометации биометрических персональных данных, собранные мобильными устройствами клиента.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект указания Центробанка.

В пояснительной записке к документу указывается, что ЦБ подготовил проект указания в целях «регулирования взаимодействия организаций финансового рынка и других организаций при сборе, обработке и передаче персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица», а также «нейтрализации угроз безопасности».

В Центробанке также заявили о потенциальных угрозах при сборе и обработке биометрических данных клиентов с использованием планшетов, через платежные терминалы, а также при передаче персональных данных между участниками финансового рынка.

В конце января стало известно, что многие кредитные организации заявили о намерении расширить перечень дистанционных операций своим клиентам, сдавшим слепки лица и голоса. В частности, по биометрии доступными могут сделать дистанционную разблокировку карты, подтверждение переводов на крупные суммы и обновление персональных данных онлайн.