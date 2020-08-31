Использование кредиток сразу после получения достигло максимума

В июле доля россиян, которые начинали сразу пользоваться только что полученными кредитным картами достигло исторического максимума. Пандемия изменила отношение к кредиткам как к запасному инструменту, который получали «на всякий случай».

Об этом газете «Коммерсант» сообщили в Бюро кредитных историй (БКИ) «Экифакс». По итогам июля уровень утилизации лимита (совершение покупки или получение средств в банкомате) в течение первого месяца после ее получения вырос на 14 п. п. до 68%. Он достиг рекордного показателя с августа 2015 года, за весь период расчета показателя.

Сразу же активно использовать кредитки начали заемщики с разным доходом, что показал рост утилизации по всему диапазону сумм — от десяти о 100 тысяч рулей и более.

По словам гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина драйвером роста стал рост операций по картам либо маркетинговая активность кредиторов.

«Можно предположить, что в июле 2020 года реализовались оба фактора. Потребители стали совершать больше трансакций по картам и, очевидно, получали их для заранее запланированных трат, вполне возможно, с целью организации отпуска», — предположил он. Сказался на ситуации и отложенный спрос после снятия ограничений.

Однако главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов предупредил, что значительная доля граждан, делавших в июле покупки, не сможет закрыть долг в грейс-период.

«Платежеспособность значительной части населения не сможет полностью восстановиться до предкризисного уровня в ближайшее время», — сказал он. Тем более, что пока полностью исключить вторую волну коронавируса нельзя, а она может пагубно сказаться на доходах даже тех россиян, которые работают в больших компаниях.

На днях россиянам посоветовали заводить виртуальные банковские карты, чтобы избежать утечки личных данных из-за недобросовестных партнеров.