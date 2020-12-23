Исполнение расходов бюджета может стать минимальным за 13 лет

За две недели до Нового года уровень исполнения расходов федерального бюджета составил 84%, или 19,9 триллиона рублей из почти 24 запланированных.

Такие цифры следуют из данных росписи казны, которые были размещены на портале Минфина «Электронный бюджет», сообщила газета «Известия». По мнению опрошенных изданием экспертов, освоить оставшиеся четыре триллиона рублей за оставшееся время фактически нереально.

Показатель исполнения затрат может быть даже ниже прошлогоднего, когда был зафиксирован антирекорд за 12 лет, считают эксперты.

При этом, как отметили специалисты, у невысокого освоения есть причины. В середине 2020 года правительство запланировало резкий рост расходов, который прежде всего был связан с борьбой с коронакризисом. Меньше чем за год влить в экономику такие суммы было довольно сложно, особенно если учитывать ее постепенное восстановление.

Определенные категории россиян предложили избавить от НДС на продукты питания. На еду самые уязвимые из них обычно тратят больше всего. Предложение на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова послал директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.