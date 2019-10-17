Испанское производство с российскими кадрами. Сразу 6 иностранных компаний придут в Подмосковье

Делегация Подмосковья сегодня встретилась с испанскими предпринимателями и рассказала, как в России можно легко и быстро построить бизнес мечты. Шесть компаний уже готовы сотрудничать в области машиностроения и фармацевтики. Оказалось, инвесторов московский регион привлек не только инвестиционным климатом.

В Ассоциации бизнесменов Мадрида сегодня свой инвестиционный потенциал показала далекая, и для многих синьоров пока еще холодная и загадочная Московская область. В зале собрались представители 120 компаний. Те, кто уже имеет бизнес в России, со знанием дела рассказывали коллегам, что работать с русскими приятно и надежно.

«При существующем положительном опыте нашей работы постоянно возникают явления, которые делают инвестиционный климат Подмосковья еще более приятным. Например, есть теперь возможность делать бизнес онлайн. Когда мы начинали много лет назад, такого еще не было», — рассказал Финансовый директор URSA Insulations Uralita Group Хоакин Лосано.

Источник фото: телеканал «360»

О своем решении выйти на российский рынок через Серпухов компания «УРСА Евразия» еще ни разу не пожалела. Почему в именно в Подмосковье легко построить бизнес мечты, инвесторам рассказала наша делегация Московской области. Есть три основные причины. Во-первых, сильная экономика: регион производит 25% валового продукта страны. Во-вторых, удобное расположение: есть широкая транспортная сеть, через которую можно отправлять продукцию по всей России. В-третьих, это кадры: в Подмосковье восемь наукоградов. А еще доходность бизнеса можно заранее просчитать онлайн.

«Преимущество захода в любой регион — это время, соответственно оформление документов. Мы сегодня презентовали короткое время входа в регион. Те же самые преимущества выхода на локальный рынок, что и здесь, они имеют в Мадриде», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Источник фото: телеканал «360»

Примеров удачного сотрудничества, как рассказали бизнесменам, много. Только в прошлом году в Подмосковье открылось 200 зарубежных предприятий, некоторые их них испанские. Многие уже расширяются.

«Мы работаем по всему миру, наш бизнес развивается в различных странах и есть мультинациональные компании, с которыми мы давно сотрудничаем. Мы в 2006 году приняли решение работать в России и разместили офис в Московской области. То, что я увидел за это время, — это огромный потенциал и развитие экономики, а также достаточно быстрое развитие инфраструктуры. В этом году, в июле месяце, мы уже расширили наше производство — мы построили новый завод в Московской области», — сообщил президент компании Lantero Андреас Лантеро.

Источник фото: телеканал «360»

Сразу после презентации бизнесменов ожидали личные встречи. Шесть компаний сразу обсудили возможность сотрудничества в области машиностроения и фармацевтики. Остальные пока взвешивают все за и против. В любом случае, по мнению российской стороны, в Подмосковье производят практически все, кроме нефти и газа, поэтому свою комфортную нишу найдет каждый инвестор.

«Марс» расширяет производство, Италия — сотрудничество. Как иностранный бизнес полюбил Подмосковье Подробнее

Кроме того, в рамках роуд-шоу в Испании делегация Московской области посетила инновационный производственный центр Coexpan в Мариде, где компания проводит разработку новых видов упаковки, способствующей улучшению экологии.

«Самое интересное — это исследовательский центр, где занимаются разработкой и тестированием новых видов упаковки из разных материалов вместе с производителями пищевых продуктов. Эксперты Coexpan подбирают материалы, которые не только удобно использовать для упаковки продуктов, но и потом легко можно будет пускать во вторичную переработку. Вот это задача — перерабатывать все, что производится, — сейчас стоит и перед Европой, и перед всем миром, и, естественно, перед Россией и Московской областью», — заключил Вадим Хромов.