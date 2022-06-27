Глава думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» сообщение агентства Bloomberg о том, что в России якобы наступил дефолт по внешнему долгу.

Аксаков подчеркнул, что Россия является одной из самых платежеспособных стран в мире. По его словам, РФ выполнила свои обязательства в рублях и все оплаты прошли своевременно.

«То, что власти США устраивают со своими инвесторами — это их проблемы. Инвесторы должны обращать свои претензии к властям США. Это искусственно созданная ситуация», — обозначил парламентарий.