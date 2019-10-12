Иркутский губернатор объяснил повышение своей зарплаты заботой о бюджетниках

Глава региона отметил, что зарплаты в бюджетных организациях региона невысоки. По его словам, во время паводка этим летом «люди приехали в командировки, работали без выходных по 12 часов», а получали за это по 30 тысяч рублей.

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«А заработная плата у них зависит от зарплаты губернатора, в процентах от зарплаты губернатора. Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа», — сообщил глава региона.

Губернатор заявил, что большую часть своей зарплаты перечисляет благотворительным организациям.

Ранее стало известно, что Левченко предложил увеличить свой оклад с нынешних 19 тысяч до 27 тысяч рублей, а также поднять оклады другим государственным служащим.

Летом сильные дожди вызвали две волны паводка в Иркутской области. В результате погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.