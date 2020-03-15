Ипотеку в России предложили ужесточить

Ипотечных заемщиков хотят оценивать теперь и по первоначальному взносу. Российские банки должны будут учитывать этот фактор вместе с показателем долговой нагрузки (ПДН) человека. Так говорится в проекте документа Центрального банка.

Он представлен на портале проектов нормативных правовых актов.

ЦБ предложил внести изменения в указание о видах активов. К ним устанавливаются надбавки к коэффицентам риска. Их рассчитывают, исходя из показателя полной стоимости кредита (ПСК), показателя долговой нагрузки (ПДН) и соотношения величины основного долга по ипотечному кредиту к справедливой стоимости предмета залога.

В новом проекте Банка России рассматривается возможность учитывать зависимость риска также и от размера первоначального взноса в рамках кредитов по «договору долевого участия в строительстве». Сейчас низкий первоначальный взнос (менее 20%) учитывается.

«Вероятно, в случае принятия данного документа коэффициенты риска по ипотечным кредитам будут установлены не совокупно по ссудам с первоначальным взносом до 20%, но отдельно для случаев первоначального взноса до 10%, от 10 до 15% и так далее, то есть будет более точечная оценка риска», — заявил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Его процитировало агентство «Прайм».

Он отметил, что дробная зависимость коэффициентов риска от различных уровней действует в значении полной стоимости кредита (ПСК).

«Возможно, что при принятии этого документа давление на капитал банков по ипотеке с первоначальным взносом в 10% будет усилено, а заемщикам станет еще сложнее получить ипотечный кредит с низким первоначальным взносом», — добавил он.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что нововведение может вызвать охлаждение ипотечного рынка в РФ.

Ранее стало известно, что российские банки подняли ставки по ипотеке.