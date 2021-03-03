Ипотеку с плавающими ставками в России предложили ограничить. Все дело в рисках

В Банке России выступили за строгое ограничение ипотеки с плавающими ставками. Регулятор считает, что в противном случае долговая нагрузка россиян чрезмерно вырастет, а вместе с ней риски для банков и экономики.

ЦБ назвал кредитование по плавающим ставкам системным риском для банковского сектора. Доклад на соответствующую тему опубликован на сайте Банка России.

«Кредитование по плавающей ставке — явление, распространенное как в развитых странах, так и в странах с развивающимися рынками. При этом, как правило, плавающие ставки преобладают в кредитовании юридических лиц, в большей степени готовых нести риски изменения процентной ставки», — заметили специалисты регулятора.

При кредитовании по плавающим ставкам возможны повышенные системные риски, среди которых «эффект заражения» в банковском секторе. Показатель долговой нагрузки заемщика увеличивается, а качество взятых в других банках по фиксированной ставке кредитов ухудшается.

«Тем самым кредитные портфели этих банков также ухудшаются», — подчеркнули в ЦБ РФ.

Банк России представил шесть вариантов ипотеки с такими условиями, в том числе полный запрет на кредитование физических лиц по плавающим ставкам. Также рассматриваются различные ограничения по ее выдачам и изменениям ставки.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до 15 июля обеспечить принятие закона, регулирующего порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку.