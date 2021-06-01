Регионы попросили продлить льготную ипотеку под 6,5%

Власти как минимум 14 российских регионов предложили продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. Большинство предложений направили в Минстрой, сообщили «Известия».

Субсидировать ипотечные кредиты попросили в Амурской, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Мурманской, Самарской, Тюменской областях, Ставропольском крае, Марий Эл и Чувашии.

О том, что программу нужно продлевать, заявили также в правительствах ряда других областей.

В марте глава глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что льготную ипотеку, введенную в 2020 году, нужно сворачивать, поскольку из-за нее растут цены на первичном рынке, что в итоге делает жилье менее доступным.

Продлить программу можно в 24 регионах, говорила Набиуллина. Это Алтай, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Удмуртия, Чечня, Ставропольский край, а также Астраханская, Волгоградская, Ивановская, Кировская, Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Псковская, Ростовская, Саратовская, Тверская, Томская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области.

В банках также выступают за увеличение сроков льготной ипотеки в отдельных субъектах. В Росбанке считают логичным фокус на адресные целевые группы заемщиков.