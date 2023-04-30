Деньги 30 апреля 2023, 02:09 Ипотеку по минимальным ставкам могут отменить в России Эксперт Кузнецов: с 1 мая в России не будет ипотеки по минимальным ставкам Unsplash

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Центробанк ужесточит правила ипотеки по минимальным ставкам, рассказал в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

По словам эксперта, ожидается увеличение надбавок к коэффициентам риска по займам долевого участия на покупку строящегося жилья.

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«Это приведет к существенному снижению спроса на первичном рынке недвижимости. Девелоперам будет сложнее реализовать строящиеся объекты», — пояснил он.

В настоящее время порог входа в ипотеку на новостройки довольно низкий, а кредитная нагрузка на россиян растет. Таким образом, увеличивается и доля высокорисковой ипотеки, а это может негативно отразиться на экономических показателях. После снижения спроса рост цен на первичном рынке жилья прекратится, что спровоцирует рост конкуренции, подытожил Кузнецов.

Ранее Госдума предложила увеличить максимальный размер кредита по семейной ипотеке под 6% в городах-миллионниках в два раза. Соответствующее обращение парламентарии направили в Минстрой.