Ипотеку и кредиты предложили субсидировать

Минстрой разработал антикризисный план для помощи строителям в условиях коронавируса. Среди прочего в списке субсидирование процентных ставок и ипотеки.

«Антикризисная программа, разработанная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с регионами, включает в себя следующий набор мероприятий: субсидирование процентных ставок и ипотеки; кредитные и налоговые каникулы для застройщиков, внесение поправок в 44-ФЗ и 37-ФЗ и другие меры», — рассказали в пресс-службе Минстроя.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на селекторном совещании поручил Минстрою вести еженедельный мониторинг застройщиков, чтобы не допустить появления проблемных точек.

В Минстрое отметили, что из-за коронавируса в зону риска попала и сфера ЖКХ. Из-за этого ведомство предложило помочь регионам финансово для подготовки объектов ЖКХ к новому отопительному сезону. Кроме того, в Минстрое предложили компенсировать управляющим компаниям задолженности граждан.

Предложения Минстроя направили в Министерство экономического развития. Если они будут одобрены, их включат во второй пакет антикризисных мер.