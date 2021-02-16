СМИ: россияне побили рекорд по досрочному погашению ипотеки в 2020 году

В 2020 году жители России досрочно погасили ипотечные кредиты на рекордную сумму. Они закрыли 1,94 триллиона рублей долгов, более чем в полтора раза превысив показатели 2019 года.

Соответствующие подсчеты провело РИА «Новости» на основе данных ЦБ. Суммарные досрочные выплаты по ипотеке в 1,7 раза больше сделанных годом ранее.

По мнению экспертов, россияне гасили ипотечные кредиты благодаря хранившимся в банках собственным сбережениям — в иностранной валюте и рублях. Пошли на эти цели и средства, которые удалось сэкономить во время пандемии.

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать предложения по реализации программ льготной ипотеки. Особым пунктом он выделил снижение ставки ипотечного кредита для семей, воспитывающих двух и более детей.

Специалисты полагают, что после отмены программы льготного кредитования ипотеки ставки по жилищным кредитам вырастут до 7,5-8%. При этом цены на недвижимость, наоборот, станут ниже в разы. В том числе потому, что из-за сокращения доходов граждан снизится спрос на покупку жилья.