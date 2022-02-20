В январе 2022 года ипотека подешевела на 3,8% — в среднем до 9,2% годовых. Но уже в ближайшее время ситуация может резко измениться и показатель резко взлетит до 15%, сообщили РИА «Новости» в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Как утверждают эксперты, в декабре прошлого года полная стоимость ипотечного кредита в России составляла в среднем 13%. Это максимум с 2015 года.

«Снижение значения ПСК по ипотеке в январе по сравнению с почти что рекордным для последних месяцев значением в декабре связано в первую очередь с оформлением договоров по ранее одобренным ипотечным заявкам, которые подавались тогда, когда ставки были на более низком уровне», — пояснил гендиректор бюро кредитных историй Олег Лагуткин.

Он отметил, что сейчас клиенты банков торопятся взять ипотеку по поданным ранее заявкам, потому что боятся их увеличения.

Поэтому, скорее всего, январское падение ставки — это временный фактор, который «будет нивелирован в самое ближайшее время». Ставки могут достигнуть 15%.

Треть российских семей не может приобрести жилье в ипотеку даже при нулевой ставке, сообщил ранее Минстрой. В его проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ страны до 2030 года сказано, что при нынешних ставках купить недвижимость не может около 50% населения страны.