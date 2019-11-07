Ипотека может стать доступнее после заявления Набиуллиной

Заявление глава Центробанка России сделала на заседании Совфеда. По словам Набиуллиной, ставка по ипотеке в 7-8% возможна при уровне инфляции не более 4%. Однако для снижения потребуется время.

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За последние годы на 10-15% увеличилось количество одобренных кредитов в крупнейших банках России. Средняя ставка в них уже ниже 10% годовых. Например, в Сбербанке базовая ставка по кредитам на приобретение жилья уже составляет 9,3%. Об этом 31 октября сообщил глава организации Герман Греф. Молодые семьи могут воспользоваться возможностью взять кредит под 8,8%.

За последние шесть месяцев Банк России уже четырежды снижал ставку. Сейчас ключевая ставка составляет 6,5%. До конца 2019 года может произойти еще одно уменьшение. Это связано со снижением инфляции и медленным ростом экономики страны.

Инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин заявил, что ключевая ставка может опуститься даже до 5%, если инфляция будет держаться на уровне 4%. В Совкомбанке считают, что снижение процентов по ипотечным кредитам возможно, но это произойдет через некоторое время.