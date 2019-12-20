Ипотека доступна половине российских семей

По словам топ-менеджера, к 2024 году эта доля должна «превысить 50% и стремиться к 60%».

Среднемесячный доход семьи, которая выплачивает ипотечный кредит, составляет 70-80 тысяч рублей. В месяц она отдает банку 21-22 тысячи. Купленная в кредит квартира в среднем стоит 2,9 миллиона рублей, рассказал Плутник.

Согласно озвученной статистике, более 70% ипотечных заемщиков имеют детей, в 40% семей есть два и более ребенка.

Общий объем выданных ипотечных кредитов по итогам года, как ожидается, составит 8,7 триллиона рублей.

Просрочка по кредитам не превышает 1,5%, «а по первичному рынку цифра еще ниже», привел слова Плутника «Интерфакс-Недвижимость».

ДОМ.РФ — бывшее «Агентство ипотечного жилищного кредитования».