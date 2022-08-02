Ипотечный бум в России сменится 10% ростом цен на жилье

Одобряемость ипотеки в России достигла рекордных 85%, а продажи выросли на 13%. Однако осенью ситуация изменится, к концу года цены увеличатся на 10%, заявили собеседники «Известий».

Впервые за последние три года банки утверждают 85% заявок. Последнее рекордное значение было в ноябре прошлого года, 83,5%. Продажи недвижимости по итогам июля выросли на 13% по сравнению с июнем, на 20% — с апрелем. Сейчас на первичном рынке наблюдается стагнация, но в сентябре произойдет перелом ситуации, и цены подскочат.

«Ликвидные объекты на первичном и вторичном рынках могут начать расти в цене осенью, когда начнется деловой сезон: на них будет сконцентрирован спрос со стороны частных инвесторов. Такие квартиры могут подорожать на 5-7% до конца года», — предположила замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Представитель девелоперской компании Level Group спрогнозировал рост на 3-5% к осени в целом по рынку, а ГК «Основа» — на 10–12% к концу года на первичное жилье.