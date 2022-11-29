Деньги 29 ноября 2022, 19:39 Ипотечный брокер Ракута спрогнозировал падение цен на жилье

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Ипотечный брокер Дмитрий Ракута считает, что цены на первичном и вторичном рынках жилья могут снизиться на 20-30%. Это пройдет в случае отмены программ льготного кредитования, передала «Вечерняя Москва».

Закрытие проекта спровоцирует кризис на рынке недвижимости, уточнила НСН. Ракута добавил, что падение стоимости квадратного метра уже заметно.

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«Застройщики при этом не снижают прайс, но параллельно предлагают скидки на квартиры, которых не было ранее», — заключил эксперт.

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