Деньги 18 января 2023, 18:49 Ипотечный брокер Ракута рассказал о минусах покупки апартаментов вместо квартиры Ипотечный брокер Ракута заявил, что при покупке апартаментов нельзя оформить прописку

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В сравнении с квартирами апартаменты имеют ряд недостатков. Например, в помещениях такого рода нельзя получить постоянную прописку. Такой информацией поделился ипотечный брокер Дмитрий Ракута, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснил, что при постройке жилого комплекса застройщик обязан обеспечить его инфраструктурой в виде детской площадки, парковки, садика и школы. При этом к апартаментам таких требований не предъявляют. Такое разрешение значительно снижает стоимость недвижимости, однако создает множество неудобств для покупателей. Также человек не может получить постоянную регистрацию в апартаментах.

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«Теперь представьте: вы купили апартаменты, а получить постоянную регистрацию не можете в них. То есть штампа в паспорте не будет, вместо этого — временная регистрация на бумажном носителе с максимальным сроком до пяти лет», — рассказал Ракута.

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