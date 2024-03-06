Деньги 06 марта 2024, 18:39 Ипотечный брокер Ракута предупредил о подорожании аренды квартир на 10% в марте

Читать 360tv в

В марте аренда квартир в России может подорожать на 10%. Об этом сообщил «Газете.ru» ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По его словам, больше всего повышение цен скажется на аренде студий и однокомнатных квартир. Главная причина подорожания — в высокой ключевой ставке и сложностями в получении ипотеки.

Реклама

«Сезонное повышение стоимости аренды в марте может оставаться стабильной без существенного снижения цен. Большая часть релокантов уже вернулась на российский рынок аренды, влияя на его динамику», — подчеркнул эксперт.

Как добавил сайт KP.RU, снижение цен на аренду обычно приходится на летние месяцы, а рост — на начало осени и весны.

Авторы: