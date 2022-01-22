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    22 января 2022, 11:57

    Ипотечные ставки могут вырасти до 16% в этом году

    Дарья Морозова

    Эксперты полагают, что ставки по ипотеке могут вырасти в этом году в России. Есть даже вероятность, что они достигнут 16%.

    Ипотечные ставки могут вырасти до 16% в этом году

    Об этом сообщило РИА «Новости». Аналитик Александр Осин считает, что ипотечные ставки покажут максимальный рост уже в середине 2022 года. Он отметил, что расчетный базовый уровень ставки Центробанка составит 8-11% годовых.

    «Уровень ипотечных ставок при таком сценарии может достичь даже 16 процентов», — уточнил Осин.

    Аналитик Анна Бодрова, что ставки достигнут 13%. При этом количество кредитов может уменьшиться на 5-7%.

    Экономист Андрей Бархота добавил, что деньги для банков выросли в цене, как минимум, на 2,5-3% с начала года.

    «В результате уже к концу первого квартала действующие ставки для покупателей могут находится в диапазоне 10,5-11,5%», — считает он.

    Эксперт добавил, что это показатель будет держаться примерно на таком уровне до конца года. При этом он может вырасти в случае экономических или геополитических шоков, или если ключевая ставка будет выше 9%.