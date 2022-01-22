Ипотечные ставки могут вырасти до 16% в этом году

Эксперты полагают, что ставки по ипотеке могут вырасти в этом году в России. Есть даже вероятность, что они достигнут 16%.

Об этом сообщило РИА «Новости». Аналитик Александр Осин считает, что ипотечные ставки покажут максимальный рост уже в середине 2022 года. Он отметил, что расчетный базовый уровень ставки Центробанка составит 8-11% годовых.

«Уровень ипотечных ставок при таком сценарии может достичь даже 16 процентов», — уточнил Осин.

Аналитик Анна Бодрова, что ставки достигнут 13%. При этом количество кредитов может уменьшиться на 5-7%.

Экономист Андрей Бархота добавил, что деньги для банков выросли в цене, как минимум, на 2,5-3% с начала года.

«В результате уже к концу первого квартала действующие ставки для покупателей могут находится в диапазоне 10,5-11,5%», — считает он.

Эксперт добавил, что это показатель будет держаться примерно на таком уровне до конца года. При этом он может вырасти в случае экономических или геополитических шоков, или если ключевая ставка будет выше 9%.